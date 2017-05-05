بالصور .. محافظ الأقصر يناقش معوقات تنفيذ خطة العام المالي 2016 – 2017

الأقصر – محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، أمس الخميس، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة أهم تطورات تنفيذ خطة المحافظة للعام المالي 2016 – 2017 ومناقشة أهم المعوقات، في إطار المتابعة الدورية.

وناقش المحافظ، المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، كما استعرض المحافظ مع مديري المديريات الاعتمادات المالية المخصصة لكل مشروع، وما جرى إتاحته والمنصرف منها، مع استعراض كافة معوقات صرف الاعتمادات المالية الخاصة بكل مشروع، وتناول الاجتماع مراجعة التقارير المفصلة عن النسب المنفذة التي تم تنفيذها لكل مشروع.

وتابع بدر، خلال الاجتماع، نِسَب تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة المنفذة على مستوى المحافظة، سواء كانت صحية أو تعليمية، أو تغطية الترع والكباري، والرصف والتجميل والنظافة والكهرباء والمرافق والزراعة والشباب والرياضة، ومشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية الموضوعة مع الالتزام بالمتابعة الميدانية لتلك المشروعات، موضحًا أنه من غير المقبول تأخر أي مسئول في تنفيذ الخطة المالية للمخطط الاستثماري لمشروعات المحافظة.