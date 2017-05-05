مصرع عامل سقط عليه جدار أثناء هدمه حظيرة ماشية بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لقي عامل مصرعه بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أثناء قيامه بهدم جدار حظيرة خاصة به.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مستشفى شبين الكوم التعليمي باستقبالها "ط.م.ص.ب"، 50 سنة، عامل، مقيم قرية مليج، "جثة هامدة"، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

بالانتقال والفحص، وسؤال شقيقه، قرر بأنه حال قيام المتوفى وأشقائه بهدم حظيرة ماشية، سقط عليه جزء من جدار الحظيرة، وتوفي عقب وصوله المستشفى ونفي الشبهة الجنائية .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6620 جنح مركز شبين الكوم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .