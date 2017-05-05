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ضبط موظف لإدارته شركة سياحة دون ترخيص بالمنوفية

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ضبط موظف لإدارته شركة سياحة دون ترخيص بالمنوفية ضبط موظف لإدارته شركة سياحة دون ترخيص بالمنوفية

مصراوي Masrawy

ضبط موظف لإدارته شركة سياحة دون ترخيص

المنوفية مروة فاضل:

ضبطت قوات الأمن بالمنوفية، اليوم الجمعة، موظفًا لإدارته شركة سياحة دون ترخيص بمركز بركة السبع.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بضبط "ا.و.م.ا"، 29 سنة، موظف سياحة دينية، لفتحه مكتب سياحة وسفريات للحج والعمرة دون ترخيص.

بمداهمة المكتب، ضبطت قوات الأمن المستندات الدالة على مزاوله أعمال الشركة، عبارة عن مجموعة من الكروت الشخصية باسم حديث الروح للسياحة الدينية، ومجموعة إعلانات عن عمرة رجب وشعبان ورمضان باسم الشركة ذاتها.

بسؤاله المتهم أقر أنه تقدم منذ حوالي شهر تقريبًا بطلب لوزارة السياحة؛ لإنشاء الشركة بمدينة بركة السبع، ومنتظر المعاينة، وجارٍ استخراج التراخيص، وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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