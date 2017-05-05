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حبس مدرس 15 يومًا بتهمة الانضمام لـ"الإخوان" في المنوفية

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حبس مدرس 15 يومًا بتهمة الانضمام لـ"الإخوان" في المنوفية حبس مدرس 15 يومًا بتهمة الانضمام لـ"الإخوان" في المنوفية

مصراوي Masrawy

حبس مدرس 15 يومًا

المنوفية - مروة فاضل:

قررت نيابة قويسنا، اليوم الجمعة، حبس مدرس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان.

كان اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بضبط "ت.م.ا.ش"، 38 سنة، مدرس مقيم بقرية بجيرم في قويسنا، وبحوزته هاتف محمول وأوراق خاصة بجماعة الإخوان.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 12645 جنح مركز قويسنا، وبالعرض على النيابة اتخذت قرارها السابق.

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