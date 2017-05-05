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ضبط 9 طن أرز وسكر مجهولة المصدر داخل مصنع في المرج

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ضبط 9 طن أرز وسكر مجهولة المصدر داخل مصنع في المرج ضبط 9 طن أرز وسكر مجهولة المصدر داخل مصنع في المرج

مصراوي Masrawy

ضبط 9 طن أرز وسكر

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، صاحب مصنع تعبئه، لقيامه بتخزين كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بغرض بيعها في الأسواق.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، مفادها أن " صلاح.م"، 41 سنة، صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج، يحوز كميات من المواد الغذائية بغرض تعبئتها لبيعها في الأسواق.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد أحمد سلام، الضابط بإدارة شرطة التموين والتجارة، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 5 طن أرز، و4 طن سكر، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11939 جنح جزئية قسم المرج لسنة 2017م، وجاري العرض على النيابة لبدء التحقيق.

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