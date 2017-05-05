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برلماني روسي: أمريكا تعلن الحرب بمشروع قانون مراقبة موانيء الشرق الأقصى

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برلماني روسي: أمريكا تعلن الحرب بمشروع قانون مراقبة موانيء الشرق الأقصى برلماني روسي: أمريكا تعلن الحرب بمشروع قانون مراقبة موانيء الشرق الأقصى

مصراوي Masrawy

مجلس الاتحاد الروسي

موسكو- (أ ش أ):
أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي المجلس الأعلى للبرلمان، قسطنطين كوساتشيوف، أن تنفيذ مشروع قانون بشأن مراقبة الولايات المتحدة للموانيء في الشرق الأقصى الروسي يتضمن سيناريو القوة، وهو بمثابة "إعلان حرب".
وقال كوساتشيف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة " أتمنى ألا يتم تنفيذ مشروع القانون هذا أبدا، لأن تنفيذه يتضمن سيناريو القوة، مع التفتيش الإجباري من قبل العسكريين الأمريكيين لجميع السفن"، وأضاف "لا يمكن تقبل هذا الأمر، لأنه يعني إعلان حرب".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد اعتمد أمس الخميس مشروعا يُسمح بموجبه للإدارة الأمريكية أن تراقب وبشكل خاص موانيء في الشرق الأقصى الروسي، في فلاديفوستوك وناخودكا وفانينو، وذلك في سياق تنفيذ العقوبات ضد .

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مصراوي Masrawy

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