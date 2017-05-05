«زملكاوي كاثوليكي» و«مبخافش من مرتضى».. أجرأ 5 تصريحات لـ«عزب شو»

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حل الفنان محمود عزب الشهير بـ"عزب شو" أحد رواد فن المونولوج بمصر وأبرز الكوميديانات على الساحة، ضيفًا على برنامج "دايرة الشر" الذي تقدمه الإعلامية جيسي العاضي عبر فضائية "صدى البلد"، وأدلى بعدة تصريحات عن حياته الفنية والشخصية، يرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرزها ما جاء بها..

1- أنا الشر بعينه

بدأ عزب شو حديثه بمزحة مع المذيعة قائلًا: "كان لازم أجيب نضارة سودا بمناسبة إننا في دايرة الشر"، وأضاف: "إنتي مستضيفة حد هو الشر بعينه.. أنا شرير جدًّا لأني دائمًا بقلد ناس كتير وبانتقد شخصيات عامة"، وحكى عن ضرب أبيه له الذي أدى لإصابة في قدمه بسبب سخريته من أحد جيرانه.

2- زملكاوي كاثوليكي

تحدث عزب عن انتمائه الكروي قائلاً: "أنا زملكاوي كاثوليكي يعني مش متعصب.. إنما ابني بيزعل جدًّا لما الزمالك يتغلب مع إن الإنسان بيتولد أهلاوي"، وأشار إلى أنه قرر أن يشجع فريق الزمالك تعاطفًا مع شقيقته الكبرى التي كانت تشجع النادي وتتعرض لمضاياقات من بقية إخوته لخسارة الفريق، لافتًا إلى أنه كان لاعب كرة قديمًا بأحد الأندية واعتزلها بسبب الفن.

3- لهذا السبب رفضت تقليد مبارك

كشف عزب عن رفضه تقليد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ببرنامجه "حكومة شو"، قائلاً: "البرنامج انتقد جميع الوزراء ووصل لرئيس الوزراء أحمد نظيف وهو لسه في منصبه.. إنما مكنش ينفع أقلد حسني مبارك وقت ما كان في السلطة"، مشيرًا أن ذلك ليس بدافع الخوف، وتابع: "ماكنش ينفع أنتقد مبارك بشكل شخصي، يمكن أنتقد نظامه أو حكومته لا شخصه، كما أني لم أقلد أيًّا من الرؤساء".

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4- تقليد السيسي كان هزار

علّق عزب شو على تقليده للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "ده كان هزار"، كما أوضح أنه تم منع برنامجه "قلة مندسة" مرتين من العرض على شاشة التليفزيون، وأضاف: "القناة باعتني مرتين في هذا البرنامج.. صحيح أنا أخدت كل مستحقاتي في البرنامج، ولكني حزنت على عدم عرضه".

5- مبخافش من مرتضى منصور

صرّح عزب بأنه قلّد المستشار مرتضى منصور من خلال برنامجه الكوميدي "كوميك شو"، واستطرد: "طلعت مرتضى في الحلقة بيتخانق مع شعر دقنه ولم أعتذر نهائيًّا.. أنا الشخص الوحيد اللي مرتضى مقربلوش"، وأكد أنه لا يخشاه قائلاً: "مبخفش من مرتضى منصور وهو ميخوفش إلا نفسه"، ووضّح أن مرتضى طلب منه أن يحذف مشهدًا قلده فيه ببرنامج "قلة مندسة"، وبالفعل حذفه لأن المستشار وقف بجانب أسامة الشيخ الذي ساعد عزب في مسيرته الفنية كثيرًا.