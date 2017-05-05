ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لإسبانيا والسنغال

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قال وزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن صادرات مصر غير البترولية إلى السوق الإسبانية حققت ارتفاعا يقدر بنحو 11.6% خلال عام 2016، حيث وصلت إلى نحو 420.5 مليون يورو مقارنة بنحو 376.6 مليون يورو عام 2015 .

وأضاف عنتر، في تقرير قدمه لوزير التجارة والصناعة، أن قطاع الأسمدة جاء على رأس الصادرات المصرية للأسواق الإسبانية حيث بلغت قيمة صادراته نحو 50.5 مليون يورو عام 2016 مقابل 25.8 مليون يورو عام 2015، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي انعكاسا لنتائج البعثة الترويجية التي نظمها المكتب التجاري في مدريد للشركات المصرية المصدرة للأسمدة الفوسفاتية في نهاية عام 2015 والتي نتج عنها تعاقدات تصديرية ساهمت في زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة لإسبانيا.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أن صادرات الفواكة الطازجة للسوق الإسبانية بلغت نحو 7.8 مليون يورو في عام 2016 مقابل 800 ألف يورو فقط في عام 2015 وهو ما يعد نتيجة للمشاركة المصرية الفعالة في فعاليات معرض Fruit Attraction الذي عقد في أكتوبر 2016 بالعاصمة الإسبانية مدريد، وشارك فيه العديد من مصدري الحاصلات الزراعية المصريين بناء علي توصيات المكتب.

وأشار عنتر، إلى أن جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في داكار والمتعلقة بالترويج لمنتجات الشركات المصرية المختلفة بالسوق السنغالية خلال الفترة الماضية أسفرت عن ارتفاع كبير في قيمة الصادرات المصرية إلى هذه السوق بنسبة زيادة بلغت نحو 55 %.

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حيث بلغت 47,29 مليون دولار خلال عام 2016 مقارنة بـ 30,5 مليون دولار خلال عام 2015محققة زيادة غير مسبوقة في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين، حسب عنتر.

ولفت وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية من السنغال خلال عام 2016 حيث بلغت نحو مليون دولار مقارنة بـما قيمته 1.7 مليون دولار عام 2015.

وأضاف رئيس التمثيل التجاري، أن اهم بنود الصادرات المصرية إلى السوق السنغالية خلال عام 2016 تضمنت الزيوت العطرية ومواد التجميل، المنظفات وكيماويات النظافة، الأسمدة، الإطارات والكاوتشوك، منتجات الحديد والصلب، المواد الغذائية المصنعة، السيراميك، المنسوجات، وأدوات المائدة.