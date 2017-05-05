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«سعفان» يبحث مشاكل العمالة المصرية في قطر

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«سعفان» يبحث مشاكل العمالة المصرية في قطر «سعفان» يبحث مشاكل العمالة المصرية في قطر

التحرير

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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، القائم بأعمال السفير المصري لدى قطر بالدوحة، للاطمئنان على أوضاع العاملين المصريين بقطر، وبحث بعض المشكلات التي تواجههم.

واطمأن الوزير على أوضاع الجالية المصرية والعاملين بقطر، مؤكدًا أنه وجه المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة بضرورة التنسيق الدائم مع السفارة المصرية بالدوحة لرعاية وحماية حقوق العمالة المصرية هناك.

وعرض السفير مشكلة تواجه بعض العاملين المصريين تتمثل في أن بعض الجهات القطرية قد تطلب شهادة حسن سير وسلوك موثقة من السفارة المصرية لهذه العمالة، وتقوم السفارة بعمل شهادة خلو الصحيفة الجنائية لهم من أي أحكام "الفيش الجنائي" ويستغرق ذلك وقتًا طويلًا.

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وأكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن بحيث يتم عمل ربط إلكتروني خاص بذلك بين السفارة ووزارة الداخلية تسهيلا لتقديم الخدمات للمصريين في أسرع وقت.

وفي نهاية اللقاء أثنى السفير على دور مكتب التمثيل العمالي والمستشار العمالي بقطر في احتواء وحل المشاكل التي قد تواجه العمالة المصرية، موجها الشكر للوزير على دعمه وتعاونه الدائم لرعاية وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج.

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التحرير

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