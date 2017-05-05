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حملة قومية لترشيد استهلاك المياه في زراعة قصب السكر

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حملة قومية لترشيد استهلاك المياه في زراعة قصب السكر حملة قومية لترشيد استهلاك المياه في زراعة قصب السكر

التحرير

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واصلت اللجنة العليا المشتركة لوزارتى الزراعة والموارد المائية والرى إجتماعاتها الدورية، بحضور ممثلى وقيادات الوزارتين، لبحث الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومتابعة تنسيقها.

وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن الاجتماع  ناقش سبل إيجاد حلول لتعديات بعض المنتفعين وكذلك متابعة موقف التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية بوضع اليد دون تخصيص مما ينتج عنه سرقة المياه دون وجه حق.

كما ناقشت اللجنة المشتركة أيضاً سبل ابتكار طرق حديثة لزراعة قصب السكر بغرض ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى  الرى، من خلال تدشين حملة قومية لتسوية الأرض بالليزر والتعاون المتبادل بين الجانبين لتحديد الطرق الحديثة لزراعة القصب.

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وأكدت وزارة الزراعة أن المجتمعون  أشاروا إلى أهمية طريقة زراعة الأرز بالتكثيف، حيث تساهم فى  تقليل إستهلاك المياه فى زراعات الأرز،  وفى الوقت نفسه تعطى انتاجية عالية، حيث تم الاتفاق على استمرار التعاون بين الوزارتين فى هذا الشأن وتجديد البروتوكول المشترك والسابق توقيعه في عام 2013.

وأكد ممثلو الوزارتين على حرصهما على استمرار عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بشكل دوري للتنسيق في كافة الموضوعات المشتركة

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التحرير

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