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غادة والي تجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي

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غادة والي تجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي غادة والي تجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي

التحرير

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اجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع بعثة صندوق النقد الدولي بمبنى الوزارة، في إطار المراجعة الدورية لبرنامج التعاون مع المصرية، واستعرضت الوزيرة برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذهه الحكومة المصرية والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية أفقر الفقراء من آثار التضخم.

وأشاد رئيس البعثة، كريس جارفيس، بالتوسع الجغرافي في برنامج تكافل وكرامة والذي وصل إلى مليون و600 ألف أسرة تشمل 8 ملايين مواطن، ويعتبر تكافل من أهم برامج الشمول المالي للمرأة التي تمثل 92% من المستفيدين.

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واستعراض برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهي الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، كما تم عرض برامج بنك ناصر وأهمها دفع النفقة للمطلقات ومنح قروض تنموية صغيرة.

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التحرير

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