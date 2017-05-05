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البنك الأهلي: فتح 23 ألف حساب مصرفي خلال أسبوع الشمول المالي

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البنك الأهلي: فتح 23 ألف حساب مصرفي خلال أسبوع الشمول المالي البنك الأهلي: فتح 23 ألف حساب مصرفي خلال أسبوع الشمول المالي

التحرير

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أعلن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه تم فتح نحو 23 ألف حساب مصرفي واشتراك جديد في خدمات البنك الأهلي خلال أسبوع الشمول المالي، تشمل أكثر من 6000 حساب مصرفي جديد بين "جاري" و"توفير"، خلال أسبوع الشمول الماضي الذي انتهى أمس الخميس.

وأكد عكاشة أن بعض موظفي البنك الأهلي المصري تواجدوا في المدارس والجامعات وسط تفاعل ومشاركة واسعة لـ"الأسبوع" الذي هدف إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك.

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ويهدف الشمول المالي إلى أن يكون لكل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.

وأضاف رئيس البنك الأهلي المصري، أن حجم الحسابات الجديدة الخاصة بخدمة "فون كاش" وهي خدمة المصرفية عبر التليفون المحمول، والتي تم فتحها خلال أسبوع الشمول المالي بلغت 8000 اشتراك جديد، ونحو 9000 اشتراك جديد في البطاقات المدفوعة مقدمًا.

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التحرير

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