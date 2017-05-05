انتخابات حزب المصريين الأحرار.. (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

انطلقت اليوم الجمعة، الانتخابات العامة لحزب المصريين الأحرار على منصبي الرئيس والأمين العام، و٥٠ من مقاعد الهيئة العليا.

ويعقد الحزب مؤتمره العام بحضور مؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء، المهندس نجيب ساويرس، وجميع مؤسسي الحزب.

ويشرف على الانتخابات لجنة مستقلة يرأسها المستشار جميل برسوم، وتجرى تحت رقابة عدد من منظمات المجتمع المدني.

‎وكانت لجنة الانتخابات في المصريين الأحرار- تلقت 192 استمارة ترشح على مقاعد الهيئة العليا التي تبلغ 50 مقعدًا، وترشح عضوان فقط على منصبي رئيس الحزب والأمين العام، هما محمود العلايلي رئيسا وأحمد سامر أمينًا عامًا.

ويرصد مصراوي تفاصيل الانتخابات لحظة بلحظة في تغطية خاصة..

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