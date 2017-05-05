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بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

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مصراوي Masrawy

بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (1)بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (1)

بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (2)بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (2)

بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (3)بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (3)

بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (4)بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (4)

بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (5)بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (5)

بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (6)بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (6)

بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (7)بدء تسجيل أعضاء المصريين الأحرار (7)

كتبت - مروة شوقي:

تصوير - عمر جمال:

بدأ أعضاء الحزب في تسجيل أسمائهم ضمن كشوف الناخبين، بتقديم البطاقة الشخصية وكارنيه عضوية الحزب؛ للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي تُجرى اليوم الجمعة، على منصبي الرئيس والأمين العام، و٥٠ من مقاعد الهيئة العليا.

وشرع محمود العلايلي، المرشح لمنصب رئيس الحزب، ومحمد سامي، المرشح للأمين العام، بتسجيل اسميهما ضمن الكشوف.

‎ومن المقرر أن يشرف على الانتخابات لجنة مستقلة يرأسها المستشار جميل برسوم، وتجرى تحت رقابة عدد من منظمات المجتمع المدني.

‎ويشارك في المؤتمر العام رجل الأعمال وعضو مجلس الأمناء المهندس نجيب ساويرس، وجميع مؤسسي الحزب.

‎وكانت لجنة الانتخابات في المصريين الأحرار- تلقت 192 استمارة ترشح على مقاعد الهيئة العليا التي تبلغ 50 مقعدًا، وترشح عضوان فقط على منصبي رئيس الحزب والأمين العام، هما محمود العلايلي رئيسا وأحمد سامر أمينًا عامًا.

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مصراوي Masrawy

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