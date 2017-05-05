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بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت

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مصراوي Masrawy

سخرية مواقع التواصل من جلسة تصوير براد بيتسخرية مواقع التواصل من جلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

سخرية مواقع التواصل من جلسة تصوير براد بيتسخرية مواقع التواصل من جلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

جلسة تصوير براد بيتجلسة تصوير براد بيت

كتب - علي أحمد:

لطالما اعتاد المشاهير خلال جلسات التصوير على الظهور إما بأجمل إطلالة أو أغربها، إلا أن الممثل الأمريكي براد بيت يبدو أنه قرر الظهور في جلسة تصوير تعبر عن حالة "اكتئاب" يعيشها بعد انفصاله عن الممثلة أنجلينا جولي.

وخضع براد بيت لجسلة تصوير لمجلة GQ أثارت موجة من السخرية، حيث تحول الممثل المشهور بوسامته لشخص مثير للشفقة وربما السخرية.

ولم يفوت رواد مواقع التواصل سواء في أو حول العالم الفرصة دون التعليق بسخرية على جلسة تصوير "براد بيت"، خاصة فيما يتعلق بالأزياء التي ارتداها والتي لم يعتد الفنان الأمريكي ارتداؤها من قبل، حيث يفضل الأزياء الكلاسيكية.

ورغم السخرية، إلا أن بعض التعليقات أشادت بأزياء "بيت" حيث أشار أصحابها إلى أنها قد تمثل خط موضة مفضل للرجال هذا الصيف.

وكان "بيت" أجرى حواراً للمجلة تحدث فيه للمرة الأولى بصراحة عن طلاقه من النجمة أنجلينا جولي واعترف بأنه كان يفرط في استهلاك المشروبات الكحولية ويدخن الماريجوانا. ووصف انفصاله عن أنجلينا جولي بأنه كان مثل "الموت".

وأشار بيت إلى أنه أقلع عن المشروبات الكحولية واستبدلها بشراب التوت البري مع المياه الفوارة. وقال في حواره إن "الانفصال كان بسببي. إذا أحببت شخصا يجب أن تطلق سراحه، الآن أعلم ما يعني ذلك". وأضاف" يعني أن تحب دون ملكية ويعني أن لا تتوقع شيئا في المقابل".

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