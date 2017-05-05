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بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (1)ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (1)

ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (2)ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (2)

ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (3)ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (3)

ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (4)ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (4)

ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (5)ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية (5)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبط فريق العمل الميداني، المكلف بمتابعة أعمال النظافة بحي الضواحي، التابع لمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، جرارًا زراعيًّا بمقطورة، أثناء إلقائه كميات من النفايات والمخلفات الكيماوية خلف منطقه أبراج بورتكس.

من جانيه، قال السعيد رخا، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحفية: "إنه جرى ضبط السائق أثناء تفريغه لحمولته من المواد الكيماوية الخاصة بأحد مصانع منطقة الاستثمار خلف منطقه الأبراج، والتحفظ على الجرار داخل إدارة النقل الميكانيكي بالحي، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكد رئيس الحي على أنه لا تهاون مع أي مخالفات يجري ضبطها، وذلك في إطار الحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

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