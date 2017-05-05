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إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد

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إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قال المهندس سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، في بيان تلقى "مصراوي" نسخة منه: "إنه جرى إحلال وتجديد خطوط مياه شرب مصنوعة من مادة "الاسبستوس" الضارة صحيًّا، بمدينة موط، بطول 10 كيلو مترات، بتكلفة قدرها 3 ملايين وسبعمائة ألف جنيه".

وأضاف محمود، أنه جرى إحلال وتجديد 6 كيلو في الفترة الماضية، وستُغير باقي خطوط "الاسبستوس" تباعًا خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان وصول مياه نقية لمواطني المحافظة.

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