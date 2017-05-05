حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية

لندن - (د ب أ):

فاز حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأكثر من مئة مقعد خلال الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الخميس ، حسب النتائج الاولية التي صدرت اليوم الجمعة، بينما فقد حزب "العمال" وحزب "استقلال المملكة المتحدة" والحزب "الديمقراطي الليبرالي" مقاعد كانوا قد فازوا بها في الانتخابات السابقة.

وبعد اعلان نتائج التصويت بشأن حوالي ألف من بين قرابة خمسة آلاف مقعد في الانتخابات التي جرت أمس الخميس، حصل حزب المحافظين على أكثر من مئة مقعد، فيما فقد حزب "العمال" حوالي 60 مقعدا وخسر حزب "استقلال المملكة المتحدة" جميع المقاعد الـ30، التي كان يحتفظ بها في الانتخابات السابقة.

وتراجعت نسبة الاقبال على التصويت إلى أقل من 30 بالمئة في بعض لجان التصويت في الانتخابات التي جرت في أعقاب استفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي العام الماضي وانتخابات عامة في 2015 وقبل الانتخابات العامة المزمعة في الثامن من يونيو المقبل.

وأجريت الانتخابات في 88 من 418 مجلسا محليا في بريطانيا، فيما راقب محللون الانتخابات للحصول على أدلة حول الطريقة التي يمكن أن تصوت بها البلاد في الانتخابات العامة.

وقال الديمقراطي الليبرالي فينس كيبل، الذي كان يشغل منصب وزير أعمال سابق في حكومة ائتلافية مع حزب المحافظين لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي" إن حزب "المحافظين" يستفيد من "تنفيذ جدول أعماله وكذلك من الناخبين السابقين لحزب استقلال المملكة المتحدة".

وكانت ماي قد طلبت من الناخبين دعم قيادتها "القوية والمستقرة" للبلاد وخططها لمفاوضات للخروج من الاتحاد الاوروبي مع زعماء التكتل.