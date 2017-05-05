أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا

Google+ Print
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا

مصراوي Masrawy

توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى داعش

أضنة - (د ب ا):
أوقفت قوات الأمن التركية، صباح اليوم الجمعة، 12 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية في ولاية أضنة جنوبي البلاد.
وقالت مصادر أمنية، لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن من بين الأشخاص الموقوفين 5 سوريين، وعراقيين.
يذكر أن قوات الأمن التركية تقوم بعمليات اعتقال تستهدف الأشخاص المشتبه بانتمائهم لداعش في البلاد بعد سلسلة الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها ، وكان أخرها الهجوم، الذي وقع في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول التركية خلال احتفالات العام الجديد، واسفر عن مقتل 39 شخصا من بينهم 24اجنبياً وإصابة 69آخرين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت

بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت

بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد

بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد

إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد

إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد