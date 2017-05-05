مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا

أضنة - (د ب ا):

أوقفت قوات الأمن التركية، صباح اليوم الجمعة، 12 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن من بين الأشخاص الموقوفين 5 سوريين، وعراقيين.

يذكر أن قوات الأمن التركية تقوم بعمليات اعتقال تستهدف الأشخاص المشتبه بانتمائهم لداعش في البلاد بعد سلسلة الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها ، وكان أخرها الهجوم، الذي وقع في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول التركية خلال احتفالات العام الجديد، واسفر عن مقتل 39 شخصا من بينهم 24اجنبياً وإصابة 69آخرين.