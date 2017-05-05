القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل

بغداد - (د ب أ):

أفاد قائد ميداني عراقي، اليوم الجمعة، بأن قوات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على ثلاث قرى وقتلت 31 من عناصر داعش في عمليات تحرير مناطق شمال غربي مدينة الموصل، التي انطلقت أمس الخميس في الساحل الأيمن من المدينة 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية في العراق، في بيان صحفي إن "قطعات الشرطة الاتحادية في محور شمال غربي الموصل حررت خمسة كيلومترات مربعة واستعادت السيطرة على ثلاث قرى، وقتلت 23 إرهابيا، وتحاصر منطقة الهرمات، وتقترب مسافة أربعة كيلومترات من مناطق الجسر الخامس".

وأضاف "أن قطعات أخرى في محور جنوب غربي المدينة القديمة استهدفت ما تسمى مقرات السفر والأمنية في منطقة الزنجيلي، وقتلت قياديا في داعش".

وتشهد مناطق متفرقة من العراق في الموصل والانبار وصلاح الدين وكركوك عمليات عسكرية متفرقة لاستهداف تجمعات عناصر تنظيم داعش، التي تشكل خطرا على القوات الأمنية والعسكرية والمدنيين، حيث تشن طائرات التحالف الدولي والعراقي غارات جوية متفرقة في هذه المناطق وقرب الحدود العراقية السورية لإغلاق منافذ تدفق المسلحين من سورية.

ولاتزال القوات العراق تحاصر أحياء الموصل القديمة منذ أسابيع، وتحاول فتح منافذ للانقضاض على عناصر داعش المتحصنين بالأحياء القديمة المكتظة بالسكان.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن تواجد أعدادا كبيرة من المدنيين وكثرة المركبات والأبنية المفخخة تقف عائقا أمام سرعة حسم المعركة في أحياء الموصل القديمة.