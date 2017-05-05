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إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة

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إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة

مصراوي Masrawy

إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مسؤول شونة لقيامه بتخزين كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل شونة بدائرة قسم شرطة القديمة، بغرض بيعها في الأسواق.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، بقيام "صلاح.إ"، ٥٧ سنة، مسئول عن شونة؛ بتخزين كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل شونة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافهم بعدة أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة، وتمكن الرائد عمر عيسى محرم، الضابط بإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وعُثر داخل الشونة على 88 طن فول، و 17 طن أرز، و 3828 طن زيت طعام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها؛ وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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