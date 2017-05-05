اجتماع في ليون لحسم مستقل لاكازيت

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يجتمع الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم ليون، رفقة وكلاء أعماله، مع جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، اليوم الجمعة لحسم مستقبله مع الفريق، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأضافت الشكبة، أن الدولي الفرنسي صاحب الـ25 عامًا، يريد مغادرة ليون هذا الصيف، لكن جان ميشيل أولاس رئيس النادي، لن يسمح له بالرحيل إلا بمقابل مالي كبير.

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وأكدت أن لاكازيت على رادار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا مثل (أرسنال وأتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند)، في حين كان وست هام يونايتد عرض 43 مليون جنيه استرليني ورفضها ليون الصيف الماضي.

وتابعت "سكاي سبورتس"، أن لاكازيت الذي يتبقى له موسمين في عقده مع ليون، وسجل 30 هدفًا هذا الموسم، لن يوقع إلا مع نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.