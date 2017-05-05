أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اجتماع في ليون لحسم مستقل لاكازيت

Google+ Print
اجتماع في ليون لحسم مستقل لاكازيت اجتماع في ليون لحسم مستقل لاكازيت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يجتمع الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم ليون، رفقة وكلاء أعماله، مع جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، اليوم الجمعة لحسم مستقبله مع الفريق، وذلك حسبما أفادت "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأضافت الشكبة، أن الدولي الفرنسي صاحب الـ25 عامًا، يريد مغادرة ليون هذا الصيف، لكن جان ميشيل أولاس رئيس النادي، لن يسمح له بالرحيل إلا بمقابل مالي كبير.

شاهد أيضا

وأكدت أن لاكازيت على رادار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا مثل (أرسنال وأتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند)، في حين كان وست هام يونايتد عرض 43 مليون جنيه استرليني ورفضها ليون الصيف الماضي.

وتابعت "سكاي سبورتس"، أن لاكازيت الذي يتبقى له موسمين في عقده مع ليون، وسجل 30 هدفًا هذا الموسم، لن يوقع إلا مع نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم