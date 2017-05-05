توتنهام يسعى للضغط على تشيلسي عبر بوابة وست هام

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يستضيف نادي وست هام يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ9 مساءً، باستاد لندن الأولمبي، بقيادة الحكم انتوني تايلور، في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلى تحقيق فوزه العاشر على التوالي وتشديد الضغط على تشيلسي المتصدر بـ81 نقطة الذي يستضيف الاثنين ميدلزبره صاحب المركز التاسع عشر.

على الرغم من أن تشيلسي الأقرب لإحراز للقب للمرة السادسة في تاريخه والثانية خلال ثلاثة مواسم (أحرز اللقب الأخير في 2015)، لا يزال توتنهام هوتسبير حامل اللقب مرتين عامي 1951 و1961، الوحيد القادر على حرمانه التتويج قبل 3 مراحل على ختام الدوري.

ويرغب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط أمام وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة، وتكرار فوز لقاء الذهاب (3-2)، الذي اقيم بملعب وايت هارت لين ضمن مباريات الجولة الـ12.

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وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها منذ عام 2000 في جميع المسباقات في 31 مباراة، فاز توتنهام هوتسبير في 18 لقاء، فيما فاز وست هام يونايتد في 7 مباريات، وفرض التعادل نفسه في 6 لقاءات آخرها في فبراير 2015 بملعب وايت هارت لين في البريميرليج.

وتمكن وست هام يونايتد من الفوز على توتنهام هوتسبير في لقاء واحد في آخر 5 مناسبات تعادل في لقاء وخسر في 5 مباريات، ويتسلح وست هام اليوم بنجمه مانويل لانزيني صاحب الـ13 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم من بينهم 8 أهداف في ديربيات لندن (62%).

من جانبه فاز توتنهام 9 مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 1960، عندما فاز 13 على التوالي، وأحرز هاري كين خمس أهداف في آخر خمس مباريات بالبريميريلج ضد وست هام لكن بملعب وايت هارت لين، كما أن كين أحرز 18 هدفًا في آخر 20 مباراة في البريميرليج بدربيات لندن.