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مورينيو يتغنى براشفورد بعد هدفه في سيلتا فيجو

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مورينيو يتغنى براشفورد بعد هدفه في سيلتا فيجو مورينيو يتغنى براشفورد بعد هدفه في سيلتا فيجو

التحرير

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انهال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالمديح على مهاجم فريقه ماركوس راشفورد، وذلك بعد أن سجل هدف الفوز للشياطين الحمر أمس الخميس أمام سيلتا فيجو، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وقال مورينيو "ركلة راشفورد الحرة ناتجة عن عمل، إنه يعمل كل يوم وأحيانًا يبقى بعد انتهاء تدريب الفريق للتدرب على الركلات الحرة مع مساعديني، إنها ركلة حرة رائعة لأن التصويبة كانت سريعة جدًا، الحارس قام بالتحرك وسرعة الكرة جعلت تصديه لها مستحيلًا".

وعن اختيار راشفورد لتنفيذ الركلة .. أجاب المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد قائلا "إنه يتدرب ويتمرن عليها كثيرًا كما أن زلاتان ليس موجودًا وهذا ليس مكان بول المفضل".

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وفيما يخص نتيجة المباراة إجمالآ، علق مورينيو "كان بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل لكن الخصم كان صعبًا وكذلك المباراة والاستاد، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة باللاعبين وبعملهم".

وتقام مباراة الإياب في مدينة مانشستر بملعب أولد ترافورد يوم الخميس المقبل.

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التحرير

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