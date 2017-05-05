سحر نصر: وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات قانون الاستثمار الجديد

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تقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالشكر إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة، وكافة اللجان النوعية التى عملت على قانون الاستثمار، والوزراء، تقديرا لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار والذى وافق المجلس على مواده، مشيدة بالحس الوطنى للنواب، وحرصهم على مصلحة البلد.

وأكدت الوزيرة، فى بيان، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ستنسق مع باقى الوزارات أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لأخذ رأيها فيما يتعلق باللائحة، موضحة أن الوزارة تضع فى أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التى تلبى احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة اى معوقات تواجههم وتساهم فى جذب الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، هو القضاء على البيروقراطية، موضحة أن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاهرة ستسع لأكثر من 150 مقعد بعد التوسع، إضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الإلكترونى، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الاجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الالكترونى بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار.

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وأوضحت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.

وذكرت الوزيرة، أنه تم وضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن انشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الاعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الأرشيف الالكترونى، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم طرح أراضى بنظام المطور لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية باستثمارات مليار جنيه، مشيرة إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها من المنتظر أن تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 500 مليون جنيه وتوفر 3 الاف فرصة عمل، وستوفر المنطقة الاستثمارية بالصف استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه، و3 الاف فرصة عمل، وتوفر المنطقة الاستثمارية بميت غمر، استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه وألف فرصة عمل.