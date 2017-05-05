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"أمن الوادي الجديد" يضبط طالبًا جامعيًّا بحوزته ختم تنظيم "داعش"

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"أمن الوادي الجديد" يضبط طالبًا جامعيًّا بحوزته ختم تنظيم "داعش" "أمن الوادي الجديد" يضبط طالبًا جامعيًّا بحوزته ختم تنظيم "داعش"

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مدير امن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت إدارة الأمن الوطني بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، طالبًا جامعيًّا متهمًا بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وبحوزته ختم شعار تنظيم "داعش" الإرهابي، وأجهزة حاسب آلي تحتوي على مبادئ وأفكار التنظيمات الإرهابية.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة الأمن الوطني، يفيد القبض على "ع.ن.أ"، 21 سنة، طالب بجامعة أسيوط فرع الوادي الجديد، مقيم بمركز الخارجة، ومتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة، وبحوزته خاتم عليه شعار "داعش"، وأجهزة حاسب آلي تحتوي على مخططات وأفكار الجماعات الإرهابية التي تضر بالأمن القومي المصري.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1203 إداري مركز شرطة الخارجة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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