21 لاعبًا في قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة أسوان

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة المدير الفني مؤمن سليمان قائمة فريقه لمواجهة أسوان، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل على استاد أسوان في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، والمهدي سليمان، وأحمد يحيي.

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خط الدفاع: أيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وباتريك مالو، ومحمود عزت، والسيد فريد، ورجب بكار.

خط الوسط: محمد يسري، وأحمد مصطفى "لالا"، وأحمد نبيل مانجا، ومحمود عبدالعزيز، وإسلام سري، وإسلام محارب، وعمرو المنوفي، وبانوا دياوارا، ونصر رمضان.

خط الهجوم: حسام حسن، وأحمد حسن مكي، وأحمد رؤوف.