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الرجاء يستضيف بلدية المحلة في موقعة حسم التأهل للممتاز

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الرجاء يستضيف بلدية المحلة في موقعة حسم التأهل للممتاز الرجاء يستضيف بلدية المحلة في موقعة حسم التأهل للممتاز

التحرير

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء اليوم الجمعة، نظيره بلدية المحلة في مباراة حسم بطاقة المجموع الثالثة  للصعود إلى الدوري الممتاز.

ويدخل بلدية المحلة اللقاء بقيداة مديره الفني رمضان السيد، بالفرصة الأقوى للصعود إلى الدوري الممتاز، ويحتاج الفريق إلى التعادل أو الفوز، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 74 نقطة.

بينما يدخل فريق الرجاء بقيادة مديره الفني محمود نبيل رامبو،اللقاء ولا بديل عن الفوز لخطف بطاقة الصعود من البلدية، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن البلدية المتصدر.

فريق الرجاء الذي تأسس عام 1999 ظهر فى مناسبة وحيده فقط فى الدوري الممتاز وكان هذا موسم 2014/2015، ولكنه لم يستمر أكثر من موسم وهبط سريعًا إلى الممتاز ب.

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بينما فريق البلدية خاض 13 موسم فى الدوري الممتاز من قبل وكأن أخر ظهور للبلدية فى الدوري ، عام 2007/2008.

والتقي الفريقان من قبل فى 5 مباريات، حيث نجح البلدية فى الفوز على الرجاء في ثلاث مباريات، بينما فاز الرجاء في مباراة وحيده، وتعادلا فى مباراة أيضًا، وانتهت مباراة الدور الأول هذا الموسم بفوز البلدية بنتيجة 1-0.

نجح بلدية المحلة خلال الـ5 مباريات فى إحراز 7 أهداف فى مرمي الرجاء، بينما تمكن الرجاء من إحراز 4 أهداف فقط.

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التحرير

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