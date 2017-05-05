الأهلي يواجه الزمالك في قمة «تحصيل حاصل» بدوري اليد

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يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الزمالك الذي يقوده فنيًا أيمن صلاح، فى تمام الرابعة عصرًا، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين.

ويدخل الأهلي اللقاء بقيادة مديره الفني عاصم حماد، بعدما نجح فى حصد لقب بطولة الدوري بعد أن وصل رصيده 73 نقطة فى صدارة الترتيب، ليصبح هذا الموسم هو الأفضل للفريق الأحمر خلال العقد الأخير، حيث حقق الفريق الثلاثية الأفريقية، السوبر الأفريقي، وبطولة أفريقيا، وبطولة الكؤوس الأفريقية ويسعي لتحقيق كأس مصر، بعد تأهله لدور الـ4.

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بينما يدخل الزمالك اللقاء بقيادة مدير الفني أيمن صلاح فى المركز الثاني برصيد 68 نقطة، وسيحاول الفريق تحقيق الفوز اليوم على المارد الأحمر من أجل حفظ ماء وجه الفريق بعدما خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات المحلية والقرية.

والتقي الفريقان هذا الموسم فى ثلاث مواجهات، استطاع الأهلي أن يفوز بالثلاث مباريات، الأولى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا ببوركينا فاسو، والثانية بالدور الأول بالدوري العام، والأخيرة كانت بالسوبر الأفريقي.