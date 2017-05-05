ضبط لص ضمن "عصابة" لنشل ركاب القطارات في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبط ركاب قطار "القاهرة - أسوان" المميز، اليوم الجمعة، أحد أفراد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في نشل ركاب القطارات بمحافظة سوهاج، بعد ارتكابه عدد من الوقائع بين الركاب.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، والمتضمن بلاغ "بدوي حسين عبد المجيد، محمد أحمد أحمد، وآخرين"، أنهم حال استقلالهم القطار رقم 90 مميز "القاهرة – أسوان" سرق "م.ج.ع"، 29 عامًا عامل، ويقيم في شارع الهلالي دائرة قسم ثان أسيوط، حافظات النقود الخاصة بهم والهواتف المحمولة.

ضبطت قوات الأمن اللص، وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 5927 جنايات قسم ثان أسيوط لسنة 2012، والمقيدة برقم كلي 2967 لسنة 2012 حصر رقم 704 لسنة 2012 "مخدرات" بالسجن ثلاث سنوات بجلسة 9 أكتوبر 2012 وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة "مخدرات، سلاح أبيض، سرقه بالإكراه، سرقات متنوعة".

بمواجهة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين "صلاح سعد برعي الصعيدي"، يقيم دائرة قسم أول أسيوط، والمسجل شقي خطر تحت رقم 276 فئة (ب) نشل والسابق اتهامه في 47 قضية: "سلاح دون ترخيص، نشل، سرقات متنوعة، ضرب، مخدرات"، وبهاء الدين محمد بيومي صالح، يقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، والمسجل شقي خطر تحت رقم 1236 فئة "ج" سرقات عامة والسابق اتهامه في 25 قضية "سلاح، نشل، مخدرات"، عاطف عيد عبد النبي محمود، وشهرته "خالد الديب"، يقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، والسابق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات وسلاح".

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3242 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2017.