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رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما

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رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما

مصراوي Masrawy

محمد سامي رئبيس حزب الكرامة

كتبت- عايدة رضوان:
قال المهندس محمد سامي، رئبيس حزب الكرامة، إن "جزيرتي تيران وصنافير أرض مصرية، ولن يتم السماح بالتفريط في حبة رمل مصرية".

وأضاف سامي -خلال كلمته بالمؤتمر السنوي العام لحزب الكرامة، الجمعة- أن الحديث عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير يعد تجاوزًا للدستور، مما يجعله جريمة جنائية تستوجب المحاكمة.

وتابع: "تيران وصنافير تشكل الحد الفاصل بيننا وبين النظام الحالي وبين أي نظام"، فيما هتف الحضور: "عيش حرية الجزر دي مصرية".​

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