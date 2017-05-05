رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما

كتبت- عايدة رضوان:

قال المهندس محمد سامي، رئبيس حزب الكرامة، إن "جزيرتي تيران وصنافير أرض مصرية، ولن يتم السماح بالتفريط في حبة رمل مصرية".

وأضاف سامي -خلال كلمته بالمؤتمر السنوي العام لحزب الكرامة، الجمعة- أن الحديث عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير يعد تجاوزًا للدستور، مما يجعله جريمة جنائية تستوجب المحاكمة.

وتابع: "تيران وصنافير تشكل الحد الفاصل بيننا وبين النظام الحالي وبين أي نظام"، فيما هتف الحضور: "عيش حرية الجزر دي مصرية".​