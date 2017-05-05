مؤذن للصلاة وابنه «ممثل».. معلومات أدهشت الجمهور بعد رحيل «أبو النجا»

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في هدوء تام رحل صاحب البهجة، الفنان مظهر أبو النجا بعد معاناة طويلة مع المرض، بدأت بمشاكل في عضلة القلب، حتى تفاقم الأمر ودخل أحد المستشفيات، فلم يلق الرعاية الطبية اللازمة، إلى أن وافته المنية الاثنين الماضي.

لم يعلم عنه الجمهور الكثير، رغم أنه لم يحظ بأدوار البطولة إلا أنه بمجرد رؤيته أو سماع إفيهاته لاسيما جملة "يا حلاوة"، ليأخد تأشيرة دخول البيوت العربية والمصرية.

على الرغم من رحيله بهدوء إلا أن الكثير من الأسرار لم تكشف إلا بعد وفاته ونرصد أبرزها خلال التقرير التالى.

دخول نجله "الوسط الفني"

لم يعلم الكثيرون، أن للراحل مظهر أبو النجا، ابنًا يدعى "عمر" يعمل بالتمثيل وشارك في العديد من الأعمال كان أبرزها مسلسل خطوط حمراء مع الفنان أحمد السقا ومحمد إمام وحاليا شارك في مسلسل "الضاهر".

ونعى عمر، أبيه بكلمات مؤثرة، وذلك بعد ساعات قليلة من رحيله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"وكتب: "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. الرجاء الدعاء لأطيب إنسان ممكن تتعامل معاه ع وجه الأرض.. عم مظهر أبو النجا في ذمة الله.. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.. اللهم نجه من عذابك يوم تبعث عبادك".

وتابع: "اللهم أنزل نورا من نورك عليه.. اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته.. اللهم ارحم غربته وارحم شيبته.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله".

وصيته قبل وفاته

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كشفت شقيقته الحاجة نجاة أبو النجا، عن وصية شقيقها الذي اتصل بها قبل وفاته، وأوصى بأن تكون مراسم دفنه متواضعة دون وجود أى مظاهر للافتخار والتكلف، وبتجهيز مقبرته على نفقته الشخصية، على أن يتم وضع جثمانه فى نعش المسجد الكبير بقرية "أبو فودة".

وأشارت "أبو النجا" إلى أن شقيقها قال لها إنه توقع بأن يكون أول الراحلين من العائلة بعد وفاة والدته منذ 5 شهور، مؤكدا أنه سيموت بعد وفاة والدته مباشرة.



رحيله قبل مشاهدته أخر أعماله

على الرغم من ابتعاده عن الساحة الفنية، إلا أن الكثيرين لم يعرف أنه توفى قبل مشاهدة أخر أعماله في مسلسل "الضاهر"، الذي يقوم فيه بشخصية "شيخ حارة"، وسوف يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

مسلسل "الضاهر" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم حسن يوسف، رغدة، علاء زينهم، مظهر أبو النجا، أميرة هانى، مادلين طبر، سميرة محسن، وصبرى عبد المنعم، إخراج ياسر زايد.



"أبو النجا" يؤذن للصلاه قبل وفاته بأيام

بعد مرور أيام قليلة على وفاته، تداول عدد من رواد مواقع التواصل، "فيسبوك وتويتر"، صورة له وهو يؤذن للصلاة بأحد المساجد التي تردد عليها في أيامه الأخيرة، ولم يتثن للكثيرين التأكد من مناسبة تلك الصورة.