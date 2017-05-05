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بالصور.. بدء توافد أعضاء "المصريين الأحرار" لحضور انتخابات الحزب

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مصراوي Masrawy

انتخابات حزب المصريين الأحرار (1)انتخابات حزب المصريين الأحرار (1)

انتخابات حزب المصريين الأحرار (2)انتخابات حزب المصريين الأحرار (2)

انتخابات حزب المصريين الأحرار (3)انتخابات حزب المصريين الأحرار (3)

انتخابات حزب المصريين الأحرارانتخابات حزب المصريين الأحرار

انتخابات حزب المصريين الأحرار (5)انتخابات حزب المصريين الأحرار (5)

انتخابات حزب المصريين الأحرار (6)انتخابات حزب المصريين الأحرار (6)

‎كتبت- مروة شوقي:

بدأ قبل قليل، توافد أعضاء حزب المصريين الأحرار، لحضور المؤتمر العام، وعقد الانتخابات العامة للحزب على منصبي الرئيس والأمين العام، و٥٠ من مقاعد الهيئة العليا، والمقرر انعقادها اليوم الجمعة في مقر الحزب بوسط القاهرة.

‎ومن المقرر أن يشرف على الانتخابات لجنة مستقلة يرأسها المستشار جميل برسوم، وتجرى تحت رقابة عدد من منظمات المجتمع المدني.

‎ويشارك في المؤتمر العام رجل الأعمال وعضو مجلس الأمناء المهندس نجيب ساويرس، وجميع مؤسسي الحزب.

‎وكانت لجنة الانتخابات في المصريين الأحرار- تلقت 192 استمارة ترشح على مقاعد الهيئة العليا التي تبلغ 50 مقعدًا، وترشح عضوان فقط على منصبي رئيس الحزب والأمين العام، هما محمود العلايلي رئيسا وأحمد سامر أمينًا عامًا.

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