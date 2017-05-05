ضبط موظف بالوادي الجديد أنشأ موقعًا لدعم "داعش" وتفجيرات الكنائس

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت إدارة الأمن الوطني بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، موظفًا حكوميًا أنشأ موقعًا إلكترونيًا على الإنترنت، لـ"مناصرة" تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي التابع لـ"داعش"، ودعم تفجيرات الكنائس.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهنى، رئيس مباحث المديرية، بضبط موظف متهم بدعم تنظيمات إرهابية، وذلك من خلال التعاون مع جهاز الأمن الوطني.

وتبين نجاح إدارة الأمن الوطني بالوادي الجديد، في تعقب ورصد موظف بقطاع التعليم بالمحافظة يناصر تفجيرات الكنائس وبعض التنظيمات الإرهابية.

وكشف محضر الواقعة القبض على "أ" 31 سنة، موظف بمديرية التربية والتعليم مقيم بمدينة الخارجة، أنشأ موقعًا على الإنترنت باسم "علي ويكا" يناصر ويدعم تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، ويؤيد تفجيرات الكنائس، وبحوزته أسطوانات مدمجة، وأجهزة حاسب آلي تحتوي على أفكار ومبادئ الجماعات الإرهابية.

حُرر بالواقعة المحضر رقم 1203 إداري مركز شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.