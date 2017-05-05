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بالفيديو- سر أناقة هؤلاء الفنانات في International Fashion Award

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بالفيديو- سر أناقة هؤلاء الفنانات في International Fashion Award بالفيديو- سر أناقة هؤلاء الفنانات في International Fashion Award

مصراوي Masrawy

سر اناقة الفنانات

كتبت- ميرا ماهر

انطلقت الثلاثاء فعاليات مهرجان "international fashion award" بفندق كونراد القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والعالمية في عالم الأزياء والموضة والفن.

شهد الحفل حضور مميز لنجمات الفن، الممثلة "ليلي قاسم" و المغنية "دومينيك" وسهير الغطاب ملكة جمال العرب 2107، واللآتي كشفن سر أناقتهن لـ"مصراوي".

ذكرت كلاً منهن عن ما يميز "ستايلهن"، كما أوضحن ثلاثتهن اعتمادهن على ذوقهن في معظم الأحيان.

وأوضحت دومينيك استعانتها كثيراً بالـ"ستايلست" الخاصة بها عند وجودها خارج البلاد، كما ذكرت سهير الغطاب أنها في بعض الأحيان يجب عليها الاستعانه بخبراء الموضة للظهور بالشكل المناسب، خاصةً في المناسبات الهامة.

 

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مصراوي Masrawy

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