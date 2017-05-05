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مورينيو عن لقاء أرسنال: فينجر سيكون سعيدًا بإراحتي لبعض اللاعبين

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مورينيو عن لقاء أرسنال: فينجر سيكون سعيدًا بإراحتي لبعض اللاعبين مورينيو عن لقاء أرسنال: فينجر سيكون سعيدًا بإراحتي لبعض اللاعبين

التحرير

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه سيقوم بإراحة بعض اللاعبين الذين يعانون من الإرهاق وضغط المباريات، أمام أرسنال الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد "اللاعبون الذين يعانون من الإرهاق وتوالي المباريات ولعبوا دقائق كثيرة خلال المباريات الأخيرة لن يشاركوا، لكننا سنحاول الفوز، لن نذهب لأرسنال لنقول لهم اهزمونا بـ 5 أو 6 أهداف، بل سنذهب للقتال من أجل الحصول على نتيجة جيدة".

وأضاف مورينيو "لكن من المستحيل ألا أقوم بإراحة بعض اللاعبين، لا يمكنني أن ألعب بنفس هذه التشكيلة ضد أرسنال ثم ألعب بها مرة أخرى يوم الخميس، علينا التحلي بالإنسانية والعقلانية والمنطق مع اللاعبين فيما يخص البريميرليج.. كما أعتقد أن آمالنا في (التوب فور) انتهت ضد سوانزي، لذلك سأقوم بإراحة بعض اللاعبين".

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وعن علاقته بفينجر، قال "لا توجد أي مشاكل بيننا، في مباراة الذهاب تصافحنا قبل وبعد المباراة وأتذكر أنني قابلته في ممر غرفة المؤتمر وتصافحنا مجددًا، لذا لا توجد مشكلة بيننا".

واستكمل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد "أنا رجل ناضج وعملت طوال حياتي في الكرة وأعلم أن مشاكل الملعب تنتهي بعد يوم من حدوثها، كما أنني أعتقد أن فينجر سيكون سعيدًا للغاية بي لأنني سأقوم بتغيير فريقي ضد أرسنال".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن السيتي الرابع، و4 نقاط عن ليفربول الثالث، فيما ياتي أرسنال في المركز السادس برصيد 60 نقطة.

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التحرير

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