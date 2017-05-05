بالصور.. رسالة غامضة تهدد محمد صلاح في روما

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ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا»الإيطالية، أن بعض الأفراد الذين يبدو أنهم منتمون إلى نادي روما الإيطالي، قاموا بوضع رسائل تهديد لثلاثة من نجوم الفريق، وجاء من بينهم نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وقالت الصحيفة،إن بعض الأشخاص قاموا بوضع صور لبعض العرائس المشنوقة على أحد الكبارى في مدينة روما، مرتدين قمصان البلجيكي رادجا ناينجولان، والإيطالي دانييلي دي روسي،و لاعب المنتخب محمد صلاح.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص تركوا رسالة غامضة مع الدمى كتب فيها: «هناك معلومات عن جريمة، ستنام مع الضوء مفتوحًا».

ورجحت الصحيفة أن ذلك الأمر، بسبب الخسارة أمام لاتسيو فى ديربي العاصمة، ومع انتشار العديد من التقارير التي تفيد برحيل الثلاثي عن روما بنهاية الموسم الحالي.