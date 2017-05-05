برشلونة يرصد 51 مليون إسترليني لضم كوتينيو

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسباني، سيقدم عرضًا رسميًا للدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة، أن مسؤولي برشلونة يرغبون بشدة في ضم كوتينيو صاحب الـ24 عامًا، إلى ملعب كامب نو، بداية من الموسم المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته أن البلوجرانا رصد مبلغًا يصل إلى 51 مليون جنيه استرليني من أجل إقناع ليفربول بالتخلي عن النجم البرازيلي.

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وتابعت الشبكة بأن الدولي البرازيلي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2022، ويقدم كوتينيو أداءً رائعًا مع ليفربول هذا الموسم في البريميرليج، حيث لعب 28 مباراة مسجلآ 10 أهداف وصنع 6 آخرين.