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والدة طالبة جامعية تتهم زوجها وحماتها بقتلها: «شنقوها بسبب خلفة البنات»

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والدة طالبة جامعية تتهم زوجها وحماتها بقتلها: «شنقوها بسبب خلفة البنات» والدة طالبة جامعية تتهم زوجها وحماتها بقتلها: «شنقوها بسبب خلفة البنات»

التحرير

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كتب - إسلام عبدالخالق

تقدمت والدة طالبة بكلية التربية جامعة الزقازيق، اليوم الجمعة، ببلاغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية، تتهم زوجها وأسرته بشنق ابنتها.
 
وقالت والدة "أماني م."، 21 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية قسم فرنساوي، إن المجني عليها تحملت الكثير من الضرب والإهانة على يد أهل زوجها "تامر م"؛ بسبب رضيعتها صاحبة العام ونصف، علاوة على أنها حامل في الشهر الرابع.
 
وأشارت الأم، إلى أن زوج ابنتها تعدى عليها بالضرب بعد ساعات قليلة من إنجاب ابنتها الأولى؛ عقابا لها على أنها "بنت"، ما تسبب في إصابتها بنزيف.

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وكشفت التحريات الأولية، وجود خلافات متكررة بين المجني عليها وحماتها وشقيقات زوجها؛ حيث يتعدون عليها بالضرب؛ بسب إنجابها "طفلة".
 
وتحفظ ضباط البحث الجنائي على الزوج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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التحرير

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