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السياحة تستضيف أشهر قناة تليفزيونية ماليزية للتصوير في مصر

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السياحة تستضيف أشهر قناة تليفزيونية ماليزية للتصوير في مصر السياحة تستضيف أشهر قناة تليفزيونية ماليزية للتصوير في مصر

التحرير

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كتب: أشرف فهيم

خطوة جديدة على طريق فتح أسواق غير تقليدية لجذب الحركة السياحية، اتخذتها هيئة تنشيط السياحة، بعدما استضافت بالتعاون مع شركة «أرابيكا ترافل»، أمس الممثلة الماليزية الشهيرة «فوزيا» وزوجها لتصوير حلقة لبرنامج «روماتيكا»، الذي يعرض على قناة «أسترو» الشهيرة بماليزيا ويختص بتصوير أول رحلة للزوجين، وتحظى القناة بمتابعة نحو 4 ملايين مواطن ماليزي.

الدكتور عادل المصري مدير العلاقات الدولية بهيئة تنشيط السياحة، أكد خلال المؤتمر الصحفي للوفد الماليزي، أن الوزارة والهيئة تعملان على فتح أسواق غير تقليدية رغم ضآلة الاعتماد المخصص للترويج، لكنه وبالتعاون مع القطاع الخاص، يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن داخل تلك الأسواق والتعريف بالمنتجات السياحية المصرية والبرامج المطروحة للزيارة، مشيرًا إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد من الأولويات بالنسبة للعمل الترويجي داخل الهيئة، حيث من المتوقع أن تحتل الصين واليابان والهند وماليزيا وأندونيسيا المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للسياحة إلى .

المصري أكد أن تمتلك أنماطًا متعددة للسياحة، منها سياحة شهر العسل التي يقبل عليها الماليزيون، والتي بدروها تنعش أنماطًا أخرى مثل النيلية والثقافية والشاطئية، وحتى الدينية، لافتًا إلى أن الشعب الماليزي هو الوحيد حول العالم الذي يسمح له بدخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، ورغم ذلك فهم مقلون للغاية في السفر، ما يؤكد أنهم سوقًا واعدًا بالنسبة لمصر.

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أما خالد حسين رئيس مجلس إدارة شركة أرابيكا ترافل، فقد صرح بأن برنامج رومانتيكا، سيصور حلقتين في مصر، الأولى لفوزيا وزوجها في القاهرة والأقصر وأسوان عبر مركب عائم، والثانية في الفترة من 9 وحتى 14 مايو الجاري، بحضور زوجين جديدين معهما أشهر مطرب بكوالالمبور، ويجوبون الإسكندرية والغردقة، ثم تذاع كل حلقة 5 مرات عبر القناة -بالمجان-، تبدأ في سبتمبر المقبل.

وأشار حسين، إلى أن كل ما يصل السوق الماليزي عن مصر هي أخبارًا سيئة، تبث الخوف والرعب بين المواطنين، علاوة على أن أغلب الشعب لا يعلم الكثير عن الحضارة المصرية والطبيعة الخلابة، ما دعا شركته للتفكير في اقتحام السوق بمساعدة صلاح الوسيمي سفير مصر بماليزيا الذي يبذل جهودًا مضنية لجذب الحركة السياحية إلى مصر، إلى جانب مدير مكتب تنشيط السياحة بالهند والمشرف على السوق الماليزي.

وقال إن ماليزيا سوقًا واعدًا يرتبط مع مصر تاريخيًا عبر الأزهر الشريف، ويمكن الاستفادة منه إلى جانب باقي الأسواق الآسيوية، مشيرًا إلى أن جميع شركات الطيران العالمية تنظم رحلات من ماليزيا إلى مصر عدا الشركة الوطنية مصر للطيران، وهو ما يعطل الكثير من الحركة لعدم وجود خطوط طيران مباشرة، كما أن الممثلة الشهيرة "فوزيا" حضرت مع زوجها عبر الخطوط الملكية الأردنية، داعيًا لتوفير خطوط طيران مصرية عقب نجاح محاولات شركته وهيئة التنشيط في خلق الطلب.

فوزيا ممثلة ماليزية، قامت ببطولة 8 أفلام، و10 مسلسلات، ولها 842 ألف متابع عبر انستجرام، و593 ألف متابع على تويتر.

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