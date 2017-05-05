مقتل 10 أشخاص في مواجهات بين الجيش ولصوص النفط في المكسيك

مكسيكو سيتي - (أ ش أ)
أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود وستة يشتبه بأنهم لصوص نفط في مواجهة بولاية بويبلا في وسط البلاد ، في إطار عملية عسكرية للجيش ضد الجريمة المنظمة وسرقة الوقود من خطوط الأنابيب.
وقال الجيش المكسيكي - في بيان ، وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إن 4 جنود قتلوا في تبادل لإطلاق نار وأصيب تسعة آخرون خلال مواجهات مع لصوص نفط بوسط البلاد " .
وأضاف البيان أن ستة ممن يشتبه أنهم لصوص وقود قتلوا وأصيب واحد خلال المواجهات . مشيرا إلى أنه تم القبض على 12 شخصا منهم وجاري التحقيق معهم .
وأشار البيان إلى أن حوالي 600 جندي شاركوا في العملية في البداية ثم انضم إليهم 400 آخرون مدعومون بطائرات هليكوبتر وأسلحة محمولة على شاحنات.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا