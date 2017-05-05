مقتل 10 أشخاص في مواجهات بين الجيش ولصوص النفط في المكسيك

مكسيكو سيتي - (أ ش أ)

أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود وستة يشتبه بأنهم لصوص نفط في مواجهة بولاية بويبلا في وسط البلاد ، في إطار عملية عسكرية للجيش ضد الجريمة المنظمة وسرقة الوقود من خطوط الأنابيب.

وقال الجيش المكسيكي - في بيان ، وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إن 4 جنود قتلوا في تبادل لإطلاق نار وأصيب تسعة آخرون خلال مواجهات مع لصوص نفط بوسط البلاد " .

وأضاف البيان أن ستة ممن يشتبه أنهم لصوص وقود قتلوا وأصيب واحد خلال المواجهات . مشيرا إلى أنه تم القبض على 12 شخصا منهم وجاري التحقيق معهم .

وأشار البيان إلى أن حوالي 600 جندي شاركوا في العملية في البداية ثم انضم إليهم 400 آخرون مدعومون بطائرات هليكوبتر وأسلحة محمولة على شاحنات.