"صوت الأكل" أحدث طرق التسويق لجذب عشاق خدمات "اطلب"

كتبت - ميرا ماهر:

تماشيًا مع التغيرات التى يشهدها سوق الأكل فى مصر الآن والذى نال قدر كبير من الاقبال فى الفترة الأخيرة خاصة لتنوع طرق الاكل والتقديم، عمل تطبيق " اطلب " على خلق نوع جديد من أنواع الفن المرتبط بالأكل وإطلاق حملة جديدة بأسم "إحنا الاكل" لمزج نوعين من الفنون المتميزة فى مصر.

وفي حدث متميز سوف يقام يومي الـ 5-6 من هذا الشهر، سوف تقوم الشركة الراعية للتطبيق، بعمل احتفال كبير تحت مسمى "cairo bites" بمناسبة عامها الـ 17 في السوق المصري، ليجمع الحفل بين أمهر الطهاة في مصر، مع أنغام الموسيقى لفرقة "أيامنا الحلوة".

وصرح وليد السعدنى المدير التنفيذى لشركة "اطلب" :" اننا قمنا بالاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات اللازمة للوصول الى اعلى جودة ممكنة فى توصيل الفكرة، واستغرق هذا الفيديو يومين تصوير فى أشهر المناطق والشوارع التى يتواجد بها مختلف المطاعم المصرية ليجمع الفيديو بين جمال الطبيعة المصرية وأماكنها العريقة المميزة وبين الطعام الشرقي الأصيل في مشاهد مختلفة ومميزة، مما جعل هذا الفيديو يصلح استخدامه للترويج للأكلات المصرية التي كثيرا ما يبحث عنها السائحون عبر الانترنت قبل قدومهم الي مصر".

ومن الجدير بالذكر أن شركة "اطلب" هى من اولى الشركات في العالم واول شركة بمنطقة الشرق الأوسط التى تخصصت فى تقديم خدمات طلب الطعام عبر الانترنت.