تمنى يوسف وهبي لو عمل أجيرًا عنده.. ما لا تعرفه عن «جورج أبيض»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هو اللبناني الذي أرسى قواعد المسرح في مصر بأمر من الخديو عباس حلمى الثانى شخصيًّا، وهو أيضًا من قال عنه يوسف بك وهبي: "تمنيت أن أعمل أجيرًا عنده"، ولعل قيمته الفنية لا يدركها إلا دارسو فن المسرح والتمثيل، والقليل من هواة النبش في تاريخ المسرح المصري من نقّاد وأدباء ومفكرين.

إنه الفنان الراجل "جورج إلياس أبيض"، أو كما عُرف فنيًّا بـ "جورج أبيض" المولود في بيروت بلبنان يوم 5 مايو عام 1880، والذي عرف طريقه للتمثيل في فريق مسرح المدرسة، حيث شارك في حفل التخرج، وأثنى الحاضرون على أدائه، ولكن بمجرد تخرجه وحصوله على دبلوم التلغراف في عام 1897 تم تعيينه في مصلحة السكة الحديد ببيروت، إلى أن غلبه حلم احتراف التمثيل، فشدّ الرحال إلى القاهرة وهو في عمر الثامنة عشرة، ولم يكن يمتلك ثمن تذكرة السفينة التي حملته إلى أرض المحروسة، فدفعها تمثيلًا من خلال تجسيد عرض للركاب على متن السفينة.

وبعد رحلة بحث ومعاناة تمكّن "جورج" من الحصول على وظيفة في محطة قطار "سيدي جابر" حتى يؤمن لنفسه نفقات العيش، ومن ثم انضم لنادي خريجي كلية "سان مارك"، وفيها شارك بالعروض المسرحية ولقي استحسان الكثيرين.

اللحظة الفارقة في حياته عندما حضر له الخديو عباس حلمي الثاني عرضًا مسرحيًّا على مسرح "زيزينيا"، وأُعجب بتمثيله كثيرًا، فكانت المكافأة هي إرساله في بعثة فنية إلى مدينة باريس الفرنسية، وبالفعل غادر جورج أبيض إلى أوروبا فى العام نفسه، ليعود عام 1910 ومعه فرقة فرنسية تحمل اسمه، بدأت فى تقديم عروضها باللغة الفرنسية، قبل أن تتوجه إلى تعريب وتمصير عروضها وإنطاقها باللغة العربية.

شاهد أيضا

وبعد عودته من فرنسا اندمجت فرقته مع فرقة "عكاشة" عام 1913، ومن بعدها مع فرقة "رمسيس" برئاسة يوسف بك وهبي، وسرعان ما ذاع صيته داخل مصر وخارجها، لدرجة أن تونس دعته ليشرف على تأسيس فرقتها القومية عام 1921.

ولعب الفنان الراحل دورًا كبيرًا في إنشاء معهد التمثيل في مصر عام 1930، كما قدمت فرقته أكثر من 130 عرضًا مسرحيًّا متنوع الموضوعات، مؤلفة ومترجمة، طوال نشاط امتد لعشرين عامًا، كل ذلك بخلاف مسيرته في السينما التي بدأت في عام 1932 من خلال أول فيلم غنائي مصري بعنوان "أنشودة الفؤاد".

ونظرًا لجهوده المتوالية في إنهاض المسرح، منحه الملك فاروق عام 1945 رتبة البكوية من الدرجة الأولى، حيث استعانت به الحكومة المصرية فى عام 1935 من أجل تأسيس الفرقة القومية المصرية للتمثيل، والتى ظل مسؤولاً عنها حتى أحيل للتقاعد فى العام 1942.

تزوج "أبيض" من زميلته الفنانة دولت حبيب وهو ابن الـ 43، والتي حملت بعد ذلك اسمه، فأصبحت تُدعى "دولت أبيض"، ومنها أنجب ابنته الوحيدة سعاد، كما واصل التدريس في معهد التمثيل إلى أن وافته المنية في يوم 12 فبراير 1959، عن عمر ناهز 79 عامًا.