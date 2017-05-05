الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر، معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

الإسكندرية 15 24

مطروح 14 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 23

بلطيم 17 24

الإسماعيلية 16 31

السويس 16 31

العريش 13 26

نخل 11 30

طابا 14 29

الطور 20 30

مرسى علم 22 30

الغردقة 23 32

شرم الشيخ 23 32

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رفح 11 25

كاترين 14 25

سيوة 16 34

المنيا 18 32

الفيوم 17 32

رأس سدر 17 30

أبوسمبل 24 36

وسط الدلتا 18 30

أسيوط 18 33

سوهاج 19 34

الأقصر 21 34

أسوان 23 36

شلاتين 22 34

حلايب 24 32

الوادى الجديد 20 35

قنا 20 34

نويبع 20 30

السلوم 14 25