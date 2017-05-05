أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الكهرباء: اللي بيشتكي من القراءات الجزافية يركب «عداد مسبوق الدفع»

Google+ Print
وزير الكهرباء: اللي بيشتكي من القراءات الجزافية يركب «عداد مسبوق الدفع» وزير الكهرباء: اللي بيشتكي من القراءات الجزافية يركب «عداد مسبوق الدفع»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، المواطنين الذين يشتكون من القراءات الجزافية لعدادات الكهرباء، إلى تركيب عدادات مسبوقة الدفع، مؤكدًا أنها ستكون موفرة للمواطن وستجعله يتحكم في استهلاكه.

وأضاف شاكر، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج «كلام تانى» المذاع عبر فضائية «دريم»، أن الوزارة تعمل على تغيير جميع عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد.

وتابع الوزير، أنه لا يدعي أن منظومة الكهرباء متكاملة، ومازال هناك أخطاء في القراءة والتحصيل جاري العمل على إصلاحها.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اجتماع في ليون لحسم مستقل لاكازيت

اجتماع في ليون لحسم مستقل لاكازيت

توتنهام يسعى للضغط على تشيلسي عبر بوابة وست هام

توتنهام يسعى للضغط على تشيلسي عبر بوابة وست هام

مورينيو يتغنى براشفورد بعد هدفه في سيلتا فيجو

مورينيو يتغنى براشفورد بعد هدفه في سيلتا فيجو

سحر نصر: وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات قانون الاستثمار الجديد

سحر نصر: وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات قانون الاستثمار الجديد