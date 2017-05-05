وزير الكهرباء: اللي بيشتكي من القراءات الجزافية يركب «عداد مسبوق الدفع»

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دعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، المواطنين الذين يشتكون من القراءات الجزافية لعدادات الكهرباء، إلى تركيب عدادات مسبوقة الدفع، مؤكدًا أنها ستكون موفرة للمواطن وستجعله يتحكم في استهلاكه.

وأضاف شاكر، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج «كلام تانى» المذاع عبر فضائية «دريم»، أن الوزارة تعمل على تغيير جميع عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد.

وتابع الوزير، أنه لا يدعي أن منظومة الكهرباء متكاملة، ومازال هناك أخطاء في القراءة والتحصيل جاري العمل على إصلاحها.