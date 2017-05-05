اليوم.. سحب قرعة البطولة العربية تحت سفح الأهرامات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يترقب عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في الوطن العربي، اليوم الجمعة، سحب قرعة البطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب 2017) والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين، بمشاركة 12 فريقا عربيا، بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

وتجرى مراسم القرعة تحت سفح أهرامات الجيزة، بحضور ممثلي الاتحادات العربية المختلفة، وعدد من الشخصيات العامة العربية والمصرية، والتي ستشهد أيضا إقامة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد العربي خلال اجتماع عمومية الاتحاد الذي سيسبق مراسم حفل القرعة بساعات معدودة في أحد الفنادق الكبرى.

وفاز السعودي الأمير تركى بن خالد برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية، كما فاز الفلسطيني جبريل الرجوب بعضوية المجلس، حيث تنص اللوائح على تواجد دائم للاتحاد الفلسطيني داخل الاتحاد العربي.

وفازت الأردنية سمر نصار بمقعد المرأة، وتجرى الانتخابات على 8 مقاعد للعضوية منها 4 مقاعد لإفريقيا ومثلها لآسيا.

وتوقف دوري أبطال العرب منذ عام 2012 وتوج باللقب وقتها الاتحاد الجزائري، ليعود بعد 5 سنوات من الغياب للظهور مرة أخرى على أرض مصر.

شاهد أيضا

وتقام البطولة العربية هذا العام بمشاركة 12 فريقا بواقع 6 فرق أفريقية وهي الأهلي والزمالك من مصر، ونصر حسين داي الجزائري، والترجي التونسي، والمريخ السوداني، والفتح الرباطي المغربي، ومثلهم من قارة آسيا وهم النصر والهلال من السعودية، ونفط الوسط العراقي، والفيصلي الأردني، والوحدة الإماراتي، والعهد اللبناني.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة نظام المنافسات، حيث قررت تأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل فريق صاحب المركز الثاني في مجموعات البطولة، ليصعد الرباعي إلى الدور قبل النهائي.

وأقر مسؤولو البطولة، وضع أندية الأهلي والزمالك على رأس المجموعات، إلى جانب وضع بطلى الدوري السعودي الهلال والنصر كل منهما في مجموعة، لضمان صعود الأندية الكبيرة إلى الأدوار النهائية واشتعال المنافسة على اللقب العربي.

ورُصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت الجوائز المالية في بطولة دوري أبطال آسيا وأفريقيا، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.500.000 دولار.