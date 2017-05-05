مدرب سيلتا فيجو: الأمور لم تنته رغم الخسارة أمام اليونايتد

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أبدى الأرجنتيني إدورادو بريزو، المدير الفني لفريق سيلتا فيجو الإسباني، سعادته بالروح التنافسية للاعبيه على الرغم من خسارته فريقه (1-0) أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الخميس، بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".

وقال إدورادو بريزو "سعيد بالروح التنافسية للاعبين أمام منافس كبير للغاية، وخرجنا بالعديد من الجوانب التي ستساعدنا في مباراة الإياب، كان بإمكاننا افتتاح باب التسجيل لكن دفاعهم سيطر على هجومنا، المباراة كانت متكافئة لكننا استقبلنا هدفًا عندما بدأنا في التحسن".

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وتابع المدير الفني لفريق سيلتا فيجو قائلآ "الأمور لم تنته بعد لأن حظوظنا في التأهل ما زالت ممكنة، وسندخل مباراة الإياب بحثًا عن الفوز ومستفيدين من أخطائنا، وهذه النتيجة ستجبرنا على خوض مباراة هجومية في الإياب، وخرجنا في مرات عديدة بنتيجة معاكسة في مباراة الذهاب، وهذا يجعلنا ندخل مباراة الإياب في إنجلترا بطموحات كبيرة".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في مدينة مانشستر بملعب أولد ترافورد يوم الخميس المقبل.