الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 مطلوبين فلسطينيين في الضفة الغربية

ترامب يقول إنه ورئيس الوزراء الاسترالي تيرنبول متوافقان تماما

"اجتماع أزمة" بالجيش الألماني بعد اعتقال ضابط على صلة بالإرهاب

الصحفي الألماني المحتجز في تركيا: لن أغادر السجن من الباب الخلفي