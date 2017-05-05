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حسام عبد الغفار: لا يمكن تخيير الأطباء بين العمل في قطاع حكومي أو خاص

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حسام عبد الغفار: لا يمكن تخيير الأطباء بين العمل في قطاع حكومي أو خاص حسام عبد الغفار: لا يمكن تخيير الأطباء بين العمل في قطاع حكومي أو خاص

التحرير

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، مساء الخميس، إن رفع بدل العدوى للأطباء إلى إلى 1000 جنيه، كان مقترح وليس حكم، وكان يجب أن تكون الموازنة العامة للدولة كافية من أجل تعويض الأطباء عن بدل العدوى، موضحًا في الوقت ذاته أن هذا ليس حلًا لتطوير مهنة الطب.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه «لا يمكن أن يتم تخيير الأطباء بين العمل في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، حيث أن العمل الصحي مبني على المهارة، وإذا تركنا المغريات للطبيب الناشئ سيتجه بالفعل إلى القطاع الخاص».

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وأشار إلى أن «في تلك الحالة لن يبقى في القطاع العام سوى الأطباء الذين فشلوا في الالتحاق بالقطاع الخاص، وبذلك تكون عبارة عن تقليل الكفاءات وليس زيادتها».

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التحرير

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