فيديو| نبيه الوحش: البرلمان الحالي «غير شرعي».. وهرفع قضية بحله

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قال المحامي نبيه الوحش، إن مجلس النواب الحالي «غير شرعي»، موضحًا: «هو مخالف لـ 28 مادة دستورية، وأنا هرفع قضية بكده».

وأضاف الوحش، خلال لقائه مع برنامج «كرسي الاعتراض»، المذاع على قناة «المحور»، أن أخطر المواد المخالف لها البرلمان هي جمع العضو لأكثر من وظيفة في وقت واحد، مستطردًا: «البرلمان يتم اعفائه من قانون القيمة المضافة ليه؟».

وعن عدم اعترافه بثورة 25 يناير ووصفها بالتورة «الفيسبوكية»، علق الوحش، قائلًا: «الثورة تغير النظام القديم بآخر أفضل منه وليس أسوأ منه»، مهاجمًا الحكومة بسبب قرار تعويم الجنيه المصري: «جم عوموه لحد ما غرقناه وفطسنا أهله، ربنا يسامح الناس اللي عوموا الجنيه.. هما يا إما أخدوا القرار ده تحت التكيف وهم في مكاتبهم، يا إما.. (صوت صفير يقطع الصوت تلميحًا بوجود لفظ خارج)».

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وبرر نبيه الوحش، خسارته لعدد من القضايا التي أوكلت له، بقوله: «مش عيب إني أخسر قضايا، العيب على القانون المصري اللي لازم يتعدل».